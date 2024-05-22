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Медицинские изделияИзделия и комплектующие, используемые для введения лекарственных средств и растворов в ткани и полости телаКанюлипрочие канюлиMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МУЛЬТИДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВЦены в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МУЛЬТИДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВ красная, №1 - Киев (608180) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (6)
139,05 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (4)
65,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (3)
98,30
Экономия: -14,67 грн
83,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (3)
59,93 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (2)
54,80
Экономия: -4,17 грн
50,63 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 20-Б
Всего: упаковка (5)
139,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 20
Всего: упаковка (1)
139,54 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (10)
138,81 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (2)
71,74 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 170
Всего: упаковка (2)
83,50 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 78
Всего: упаковка (1)
79,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Новоархангельск, ул. Центральная, 24-А
Всего: упаковка (5)
139,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 8/1
Всего: упаковка (1)
91,99
Экономия: -14,71 грн
77,28 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, ул. Конякина, 7-А
Всего: упаковка (1)
96,99
Экономия: -19,71 грн
77,28 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (15)
74,69
Экономия: -8,04 грн
66,65 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (12)
72,25
Экономия: -7,80 грн
64,45 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (8)
138,45 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (5)
83,27
Экономия: -8,06 грн
75,21 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (4)
92,00
Экономия: -15,00 грн
77,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (2)
92,94
Экономия: -11,11 грн
81,83 грн