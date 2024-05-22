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Медицинские изделияИзделия и комплектующие, используемые для введения лекарственных средств и растворов в ткани и полости телаКанюлипрочие канюлиMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МУЛЬТИДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВЦены в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МУЛЬТИДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВ красная, №1 - Харьков (608180) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (8)
138,45 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (5)
83,27
Экономия: -8,06 грн
75,21 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (12)
72,25
Экономия: -7,80 грн
64,45 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (15)
74,69
Экономия: -8,04 грн
66,65 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (5)
139,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (2)
92,94
Экономия: -11,11 грн
81,83 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (4)
92,00
Экономия: -15,00 грн
77,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
99,72
Экономия: -18,13 грн
81,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
86,93
Экономия: -7,72 грн
79,21 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (13)
101,00
Экономия: -24,00 грн
77,00 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (7)
67,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (5)
80,53
Экономия: -7,59 грн
72,94 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
92,00
Экономия: -17,00 грн
75,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 170
Всего: упаковка (2)
83,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (10)
138,81 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 20
Всего: упаковка (1)
139,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 20-Б
Всего: упаковка (5)
139,25 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (2)
54,80
Экономия: -4,17 грн
50,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (4)
65,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (3)
98,30
Экономия: -14,67 грн
83,63 грн