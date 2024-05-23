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Медицинские изделияИзделия и комплектующие, используемые для введения лекарственных средств и растворов в ткани и полости телаКанюлипрочие канюлиMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МУЛЬТИДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВЦены в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МУЛЬТИДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВ синяя, №1 - Одесса (489929) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27
Всего: упаковка (4)
161,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Гоголя, 80-Ж
Всего: упаковка (1)
93,99
Экономия: -6,74 грн
87,25 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (5)
98,50
Экономия: -11,25 грн
87,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (7)
112,99
Экономия: -25,74 грн
87,25 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 78
Всего: упаковка (1)
80,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (21)
162,21 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (1)
98,99
Экономия: -11,74 грн
87,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
Всего: упаковка (4)
134,50
Экономия: -47,25 грн
87,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 44/1
Всего: упаковка (9)
116,50
Экономия: -29,25 грн
87,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
Всего: упаковка (1)
88,50
Экономия: -1,25 грн
87,25 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
Всего: упаковка (1)
57,37 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
Всего: упаковка (1)
110,99
Экономия: -23,74 грн
87,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
Всего: упаковка (6)
87,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 8
Всего: упаковка (4)
122,99
Экономия: -35,74 грн
87,25 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (2)
80,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 26
Всего: упаковка (1)
96,99
Экономия: -9,74 грн
87,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (10)
162,56 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
Всего: упаковка (2)
93,99
Экономия: -6,74 грн
87,25 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 170
Всего: упаковка (4)
81,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
Всего: упаковка (4)
120,99
Экономия: -33,74 грн
87,25 грн