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Медицинские изделияИзделия и комплектующие, используемые для введения лекарственных средств и растворов в ткани и полости телаКанюлипрочие канюлиMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МУЛЬТИДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВЦены в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МУЛЬТИДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВ синяя, №1 - Киев (489929) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (9)
161,44 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (17)
161,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
161,51 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (45)
68,90
Экономия: -20,82 грн
48,08 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
98,99
Экономия: -11,74 грн
87,25 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
78,77
Экономия: -8,83 грн
69,94 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (5)
95,00
Экономия: -27,02 грн
67,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (4)
161,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
162,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (4)
79,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (9)
90,80 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (1)
102,40
Экономия: -31,01 грн
71,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Храброго Святослава, 5
Всего: упаковка (5)
72,00
Экономия: -4,02 грн
67,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 20-Б
Всего: упаковка (1)
161,95 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (2)
102,40
Экономия: -31,01 грн
71,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 26
Всего: упаковка (1)
96,99
Экономия: -9,74 грн
87,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тираспольская, 58
Всего: упаковка (2)
102,50
Экономия: -15,25 грн
87,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полярная, 8
Всего: упаковка (1)
103,50
Экономия: -16,25 грн
87,25 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
Всего: упаковка (13)
68,90
Экономия: -20,82 грн
48,08 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 4
Всего: упаковка (1)
66,40 грн