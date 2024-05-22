Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия и комплектующие, используемые для введения лекарственных средств и растворов в ткани и полости телаКанюлипрочие канюлиMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МУЛЬТИДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВЦены в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МУЛЬТИДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВ синяя, №1 - Днепр (Днепропетровск) (489929) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (1)
98,99
Экономия: -11,74 грн
87,25 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
Всего: упаковка (4)
134,50
Экономия: -47,25 грн
87,25 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (21)
162,21 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Сагайдачного Гетмана, 8-Б/8-В
Всего: упаковка (12)
93,50
Экономия: -6,25 грн
87,25 грн
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
161,29 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (9)
161,86 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Гоголя, 80-Ж
Всего: упаковка (1)
93,99
Экономия: -6,74 грн
87,25 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (7)
112,99
Экономия: -25,74 грн
87,25 грн
Ощад аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (5)
98,50
Экономия: -11,25 грн
87,25 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27
Всего: упаковка (4)
161,73 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 21-Г/1
Всего: упаковка (3)
106,99
Экономия: -19,74 грн
87,25 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 170
Всего: упаковка (4)
81,89 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 17:00
Киев, шоссе Харьковское, 121
Всего: упаковка (8)
102,40
Экономия: -25,59 грн
76,81 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
Всего: упаковка (2)
93,99
Экономия: -6,74 грн
87,25 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
Всего: упаковка (4)
120,99
Экономия: -33,74 грн
87,25 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (10)
162,56 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (2)
102,40
Экономия: -31,01 грн
71,39 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 78
Всего: упаковка (1)
80,30 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (1)
102,40
Экономия: -31,01 грн
71,39 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 20-Б
Всего: упаковка (2)
161,95 грн