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Медицинские изделияИзделия и комплектующие, используемые для введения лекарственных средств и растворов в ткани и полости телаКанюлипрочие канюлиMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МУЛЬТИДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВЦены в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МУЛЬТИДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВ зеленый, №1 - Запорожье (489928) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
120,33 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
107,00
Экономия: -17,00 грн
90,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
121,18 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
121,20 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
120,97 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
121,28 грн
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
120,25 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (1)
120,77 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
120,28 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
119,00
Экономия: -29,00 грн
90,00 грн
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Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
120,24 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
121,02 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (1)
120,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
121,13 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Авраменко, 4
Всего: упаковка (1)
107,00
Экономия: -17,00 грн
90,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
121,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
115,00
Экономия: -25,00 грн
90,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (1)
120,52 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Всего: упаковка (2)
121,25 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
121,14 грн