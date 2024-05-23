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Медицинские изделияИзделия и комплектующие, используемые для введения лекарственных средств и растворов в ткани и полости телаКанюлипрочие канюлиMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МУЛЬТИДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВЦены в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МУЛЬТИДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВ зеленый, №1 - Одесса (489928) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
121,27 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
120,77 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (1)
113,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
121,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
120,83 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
120,72 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 113-Г
Всего: упаковка (1)
121,02 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 122/1-Б
Всего: упаковка (1)
121,24 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, просп. Гуляева Полковника, 111
Всего: упаковка (1)
121,26 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 8-М
Всего: упаковка (1)
120,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплодар, ул. Пионерная, 8
Всего: упаковка (1)
120,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 220
Всего: упаковка (1)
120,81 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 15/3
Всего: упаковка (1)
120,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Беляевка, ул. Головатого Атамана, 119
Всего: упаковка (1)
120,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 56-Ж
Всего: упаковка (1)
120,98 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Раздельная, ул. Привокзальная, -
Всего: упаковка (1)
120,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 6
Всего: упаковка (1)
121,25 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Раздельная, ул. Европейская, 5-Б
Всего: упаковка (1)
120,39 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Очаков, ул. Первомайская, 38-А
Всего: упаковка (1)
120,66 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Березанка, ул. Суворова, 62
Всего: упаковка (1)
121,01 грн