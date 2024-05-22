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Медицинские изделияИзделия и комплектующие, используемые для введения лекарственных средств и растворов в ткани и полости телаКанюлипрочие канюлиMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МУЛЬТИДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВЦены в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МУЛЬТИДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВ зеленый, №1 - Львов (489928) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
120,72 грн
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
120,96 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
Всего: упаковка (5)
69,10 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1)
120,71 грн
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Открыто Закроется через 18 мин
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
121,25 грн
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Открыто Закроется через 18 мин
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1)
142,55 грн
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Открыто Закроется через 18 мин
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
121,12 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
Всего: упаковка (1)
121,20 грн
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Открыто Закроется через 18 мин
Золочев, ул. Шашкевича, 2
Всего: упаковка (1)
120,83 грн
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Открыто Закроется через 18 мин
Стрый, ул. Ленкавского, 8-Б
Всего: упаковка (1)
121,22 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 6
Всего: упаковка (1)
120,59 грн
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Открыто Закроется через 18 мин
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
Всего: упаковка (1)
121,04 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
Всего: упаковка (1)
121,04 грн
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Открыто Закроется через 18 мин
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (1)
142,65 грн
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Открыто Закроется через 18 мин
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (1)
121,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
120,42 грн
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Открыто Закроется через 18 мин
Самбор, ул. Коперника, 3
Всего: упаковка (1)
121,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Самбор, ул. Валовая, 50
Всего: упаковка (1)
142,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Трускавец, ул. Данилишиных, 62
Всего: упаковка (1)
142,29 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, бульв. Торосевича, 5
Всего: упаковка (1)
120,27 грн