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Медицинские изделияИзделия и комплектующие, используемые для введения лекарственных средств и растворов в ткани и полости телаКанюлипрочие канюлиMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МУЛЬТИДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВЦены в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МУЛЬТИДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВ зеленый, №1 - Харьков (489928) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
120,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
142,43 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
143,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
120,22 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
120,49 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
120,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
142,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
121,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
120,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
120,58 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (14)
121,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (4)
120,92 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (9)
120,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (18)
120,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (1)
120,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
Всего: упаковка (1)
142,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (3)
121,30 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
120,75 грн
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (1)
142,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
120,91 грн