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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8302 размер XL, №1 - Запорожье (494884) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
434,00
Экономия: -63,00 грн
371,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
434,00
Экономия: -63,00 грн
371,00 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
467,00
Экономия: -96,00 грн
371,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
412,00
Экономия: -41,00 грн
371,00 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (1)
307,00
Экономия: -44,00 грн
263,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (1)
434,00
Экономия: -63,00 грн
371,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Гоголя, 46/91
Всего: упаковка (1)
286,24
Экономия: -18,43 грн
267,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
300,88
Экономия: -8,82 грн
292,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Строителей, 12-В/1
Всего: упаковка (1)
301,99
Экономия: -12,14 грн
289,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
280,66
Экономия: -12,85 грн
267,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
341,31
Экономия: -40,44 грн
300,87 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
411,00
Экономия: -20,55 грн
390,45 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
403,00
Экономия: -12,09 грн
390,91 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Маневичи, ул. Независимости, 46
Всего: упаковка (1)
414,45 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом