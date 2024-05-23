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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8302 размер M, №1 - Одесса (494883) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
389,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
423,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
389,40 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 128-Г/2
Всего: упаковка (1)
384,55 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
342,77 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Бершадь, ул. Николаенко, 27
Всего: упаковка (1)
419,97 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Бершадь, ул. Будкевича, 7
Всего: упаковка (1)
418,88 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 37-В
Всего: упаковка (1)
413,25 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
Всего: упаковка (1)
427,00
Экономия: -77,00 грн
350,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (1)
419,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (1)
446,77 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 17
Всего: упаковка (1)
445,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
Всего: упаковка (1)
422,11 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 1
Всего: упаковка (1)
445,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Оцеркевича Виктора, 3
Всего: упаковка (1)
345,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 40-А
Всего: упаковка (1)
422,59 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, бульв. Василевского Маршала, 7-Б
Всего: упаковка (1)
420,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
Всего: упаковка (1)
450,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Карбышева, 3-А
Всего: упаковка (1)
423,54 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 7-А
Всего: упаковка (1)
414,82 грн