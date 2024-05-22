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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8302 размер M, №1 - Львов (494883) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
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Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
421,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1)
423,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
457,15 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 66/1
Всего: упаковка (1)
399,28 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (1)
407,79 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
389,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Добромиль, пл. Рынок, 11
Всего: упаковка (1)
344,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 1
Всего: упаковка (1)
446,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-В
Всего: упаковка (1)
447,09 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневец, пл. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
421,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременец, ул. Петлюры Симона, 4-В
Всего: упаковка (1)
446,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 5
Всего: упаковка (1)
412,11 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Сурмичи, 64
Всего: упаковка (1)
449,77 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
390,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Копычинцы, ул. Рынок, 19-А
Всего: упаковка (1)
445,56 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Перечин, пл. Народная, 19
Всего: упаковка (1)
471,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Острожского, 24
Всего: упаковка (1)
491,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
Всего: упаковка (1)
379,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 40
Всего: упаковка (1)
376,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (1)
392,71 грн