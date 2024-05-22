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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8302 размер M, №1 - Киев (494883) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полтавская, 10
Всего: упаковка (1)
449,22 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 16-Б
Всего: упаковка (1)
422,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
389,40 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бучмы Амвросия, 2-А
Всего: упаковка (1)
463,77 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 5/7
Всего: упаковка (1)
414,26 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вишняковская, 12
Всего: упаковка (1)
446,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 148/1
Всего: упаковка (1)
389,40 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Буча, ул. Героев Майдана, 9
Всего: упаковка (1)
450,04 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Бородянка, ул. Центральная, 268
Всего: упаковка (1)
423,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Козелец, ул. Сидорука Ф., 13-А
Всего: упаковка (1)
445,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 21-В
Всего: упаковка (1)
444,31 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
Всего: упаковка (1)
443,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (1)
437,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильщиков, 15
Всего: упаковка (1)
367,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
Всего: упаковка (1)
418,75 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
Всего: упаковка (1)
412,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
Всего: упаковка (1)
418,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 120
Всего: упаковка (2)
471,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
423,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Новая Боровая, ул. Независимости, 4
Всего: упаковка (1)
418,61 грн