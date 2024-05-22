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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8302 размер M, №1 - Харьков (494883) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
418,86 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
345,91 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
418,99 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
423,22 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 18:30
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
420,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 323-А
Всего: упаковка (1)
478,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Алешина Архитектора / Косарева, 13/11
Всего: упаковка (1)
405,45 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Всего: упаковка (1)
441,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 98
Всего: упаковка (1)
419,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Мерефа, ул. Савченко, 20
Всего: упаковка (1)
443,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Борки, пл. 223-й Стрелковой Дивизии, 2
Всего: упаковка (1)
444,39 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Змиев, ул. Административная, 4
Всего: упаковка (1)
421,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Богодухов, ул. Кооперативная, 2
Всего: упаковка (1)
445,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Краснокутск, ул. Мира, 141
Всего: упаковка (1)
441,63 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Краснопавловка, ул. Микрорайон, 1-А
Всего: упаковка (1)
440,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Панютино, ул. Заводская, 9-А
Всего: упаковка (1)
443,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Засумская, 1
Всего: упаковка (1)
450,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Строителей, 16-А
Всего: упаковка (1)
345,09 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
419,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 25-Б
Всего: упаковка (1)
409,32 грн