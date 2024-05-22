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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8302 размер M, №1 - Днепр (Днепропетровск) (494883) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (2)
423,53 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
421,71 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
458,13 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
414,61 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
470,20 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
Всего: упаковка (1)
461,94 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (1)
427,29 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 25-Б
Всего: упаковка (1)
409,32 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
419,71 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Строителей, 16-А
Всего: упаковка (1)
345,09 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 59-И
Всего: упаковка (1)
392,27 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
427,00
Экономия: -77,00 грн
350,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Вольногорск, ул. Центральная, 50-А
Всего: упаковка (1)
420,96 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
427,00
Экономия: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
405,00
Экономия: -55,00 грн
350,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
351,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 7-А
Всего: упаковка (1)
414,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Покровское, ул. Центральная, 24
Всего: упаковка (1)
420,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Панютино, ул. Заводская, 9-А
Всего: упаковка (1)
443,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, ул. Молодежная, 3
Всего: упаковка (1)
422,11 грн