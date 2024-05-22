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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8302 размер S, №1 - Киев (494882) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
447,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
443,88 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
423,00
Экономия: -21,15 грн
401,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
445,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-А
Всего: упаковка (1)
386,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 93-А
Всего: упаковка (1)
368,02 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Буча, ул. Героев Майдана, 1
Всего: упаковка (1)
444,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (1)
317,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 120
Всего: упаковка (1)
483,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Домбровского, 25-А
Всего: упаковка (1)
444,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
418,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (1)
439,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 28
Всего: упаковка (3)
441,01 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Емильчино, пер. Тихого Наума, 2/2
Всего: упаковка (1)
445,44
Экономия: -0,91 грн
444,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
445,09 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кролевец, ул. Леси Украинки, 2-Б
Всего: упаковка (1)
342,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Недригайлов, ул. Независимости, 10/1
Всего: упаковка (1)
342,23 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
403,00
Экономия: -12,09 грн
390,91 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 10
Всего: упаковка (1)
443,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Шостка, ул. Свободы, 21
Всего: упаковка (1)
443,18 грн