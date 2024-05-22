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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8302 размер S, №1 - Днепр (Днепропетровск) (494882) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
366,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
441,61 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
396,17 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (1)
427,00
Экономия: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
427,00
Экономия: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
427,00
Экономия: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
427,00
Экономия: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
Всего: упаковка (1)
441,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 17
Всего: упаковка (1)
386,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
441,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 10
Всего: упаковка (1)
443,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Валки, пл. Центральная, 3
Всего: упаковка (1)
443,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Краснокутск, ул. Мира, 131/1
Всего: упаковка (1)
440,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
443,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
419,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
445,44 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
442,15 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (1)
443,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
423,36 грн
Дешево
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
Всего: упаковка (2)
439,48 грн