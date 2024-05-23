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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8302 размер L, №1 - Одесса (494881) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
421,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
352,50 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
355,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Помошная, ул. Победы, 62
Всего: упаковка (1)
440,66 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
Всего: упаковка (1)
427,00
Экономия: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
444,59 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
385,00
Экономия: -52,00 грн
333,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
415,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (1)
420,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 28
Всего: упаковка (1)
442,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Мироновка, ул. Победы, 6
Всего: упаковка (1)
440,94 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
427,00
Экономия: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
427,00
Экономия: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
413,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
423,30 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
441,00
Экономия: -91,00 грн
350,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (1)
427,00
Экономия: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
441,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
481,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
443,03 грн