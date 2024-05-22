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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8302 размер L, №1 - Львов (494881) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
440,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Перечин, пл. Народная, 19
Всего: упаковка (1)
471,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 98-А
Всего: упаковка (1)
421,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (2)
442,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (1)
412,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
443,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
481,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
444,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 28
Всего: упаковка (1)
442,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
442,09 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
423,00
Экономия: -21,15 грн
401,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
443,89 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
441,33 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
440,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Соборности, 5-Д
Всего: упаковка (1)
480,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Мироновка, ул. Победы, 6
Всего: упаковка (1)
440,94 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (1)
427,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Помошная, ул. Победы, 62
Всего: упаковка (1)
440,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
355,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
385,00
Экономия: -52,00 грн
333,00 грн