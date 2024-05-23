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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 6002 размер XL, №1 - Запорожье (494879) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
508,17
Экономия: -91,44 грн
416,73 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
487,77
Экономия: -41,27 грн
446,50 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
435,00
Экономия: -78,00 грн
357,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
374,87 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
435,00
Экономия: -78,00 грн
357,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
507,40
Экономия: -64,80 грн
442,60 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
458,02 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
432,59
Экономия: -37,58 грн
395,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
484,95
Экономия: -49,28 грн
435,67 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
503,86
Экономия: -59,86 грн
444,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
452,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
499,52
Экономия: -99,08 грн
400,44 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
442,85
Экономия: -51,28 грн
391,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
485,32
Экономия: -64,04 грн
421,28 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
374,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
447,72
Экономия: -45,34 грн
402,38 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
499,05
Экономия: -66,48 грн
432,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
469,10
Экономия: -74,09 грн
395,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
493,88
Экономия: -52,32 грн
441,56 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
373,14 грн