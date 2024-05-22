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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 6002 размер M, №1 - Киев (494877) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (3)
447,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
447,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
406,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
455,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
448,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
400,42 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
431,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
445,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
445,64 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
431,00
Экономия: -34,48 грн
396,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
Всего: упаковка (1)
429,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полтавская, 10
Всего: упаковка (1)
381,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
405,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
Всего: упаковка (1)
456,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
456,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
Всего: упаковка (1)
391,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 24-А
Всего: упаковка (1)
420,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
418,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
Всего: упаковка (1)
458,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (1)
430,68 грн