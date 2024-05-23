Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи ортопедическиеБАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILEЦены в аптеках

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 6002 размер S, №1 - Запорожье (494876) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
383,00
Экономия: -71,00 грн
312,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
447,91
Экономия: -25,91 грн
422,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
465,46
Экономия: -74,48 грн
390,98 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (2)
500,93
Экономия: -54,43 грн
446,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
502,38
Экономия: -66,71 грн
435,67 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (2)
470,11
Экономия: -28,11 грн
442,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
486,83
Экономия: -51,16 грн
435,67 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
496,60
Экономия: -43,99 грн
452,61 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (1)
383,00
Экономия: -71,00 грн
312,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
491,43
Экономия: -53,39 грн
438,04 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (2)
345,55 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 15
Всего: упаковка (1)
424,14
Экономия: -60,63 грн
363,51 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
Всего: упаковка (1)
489,08
Экономия: -64,20 грн
424,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
Всего: упаковка (1)
504,96
Экономия: -71,94 грн
433,02 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (1)
449,44 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Марганец, ул. Лермонтова, 8-А
Всего: упаковка (1)
383,94 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
500,97
Экономия: -76,09 грн
424,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
498,91
Экономия: -75,91 грн
423,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (1)
501,21
Экономия: -78,21 грн
423,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
487,16
Экономия: -49,12 грн
438,04 грн