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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 6002 размер S, №1 - Одесса (494876) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
422,09 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
440,92 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
444,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
458,44 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (1)
431,99 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Варненская, 11
Всего: упаковка (2)
457,44 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
502,20
Экономия: -79,04 грн
423,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
505,06
Экономия: -69,17 грн
435,89 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 1
Всего: упаковка (1)
485,28
Экономия: -35,02 грн
450,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 37
Всего: упаковка (1)
485,79
Экономия: -58,87 грн
426,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Татарбунары, ул. Тура, 15
Всего: упаковка (1)
419,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Карпенко Генерала, 20/1
Всего: упаковка (1)
495,43
Экономия: -85,12 грн
410,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
Всего: упаковка (1)
404,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
Всего: упаковка (1)
498,06
Экономия: -73,18 грн
424,88 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Наваринская, 31
Всего: упаковка (2)
463,18
Экономия: -15,32 грн
447,86 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (1)
408,46 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
Всего: упаковка (1)
456,57
Экономия: -62,90 грн
393,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
Всего: упаковка (1)
502,62
Экономия: -45,78 грн
456,84 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 255
Всего: упаковка (1)
457,04
Экономия: -46,73 грн
410,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (3)
453,16 грн