Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи ортопедическиеБАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILEЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 7101 размер XL, №1 - Одесса (494875) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
469,20 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
Всего: упаковка (1)
427,67 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
427,41 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
428,41 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
428,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
428,68 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
Всего: упаковка (1)
414,00
Экономия: -75,00 грн
339,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
Всего: упаковка (2)
414,00
Экономия: -75,00 грн
339,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (1)
414,00
Экономия: -75,00 грн
339,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
410,29 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (1)
430,56 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 28
Всего: упаковка (1)
430,12 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 21
Всего: упаковка (1)
426,85 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Мироновка, ул. Победы, 6
Всего: упаковка (2)
409,15 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (1)
431,09 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зачинаева, 20
Всего: упаковка (2)
411,10 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
418,00
Экономия: -75,00 грн
343,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (1)
414,00
Экономия: -75,00 грн
339,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
365,36 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
428,77 грн