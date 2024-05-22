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БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 7101 размер XL, №1 - Киев (494875) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
431,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
429,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
380,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
428,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
428,43 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
426,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 14-Е
Всего: упаковка (1)
430,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 46
Всего: упаковка (1)
429,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
431,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
427,79 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Немешаево, ул. Заводская, 46
Всего: упаковка (1)
407,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 31/1
Всего: упаковка (1)
427,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Мироновка, ул. Победы, 6
Всего: упаковка (2)
409,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
Всего: упаковка (1)
433,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 21
Всего: упаковка (1)
426,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 100
Всего: упаковка (1)
429,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 114
Всего: упаковка (1)
431,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 56
Всего: упаковка (1)
428,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Коростень, ул. Героев Чернобыля, 29-А
Всего: упаковка (1)
431,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (1)
430,56 грн