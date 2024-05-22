Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи ортопедическиеБАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILEЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 7101 размер XL, №1 - Днепр (Днепропетровск) (494875) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
393,91 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
365,36 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (1)
414,00
Экономия: -75,00 грн
339,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зачинаева, 20
Всего: упаковка (2)
411,10 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 9-А
Всего: упаковка (1)
418,00
Экономия: -72,00 грн
346,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (1)
431,09 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
418,00
Экономия: -75,00 грн
343,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
428,77 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
410,29 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 37
Всего: упаковка (1)
426,75 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Близнюки, ул. Свободы, 24
Всего: упаковка (2)
449,40 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (1)
414,00
Экономия: -75,00 грн
339,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
Всего: упаковка (2)
414,00
Экономия: -75,00 грн
339,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
Всего: упаковка (1)
414,00
Экономия: -75,00 грн
339,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
428,68 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Диканька, ул. Кащука, 1-А
Всего: упаковка (1)
407,97 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Валки, пл. Центральная, 3
Всего: упаковка (1)
429,36 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Селидово, ул. Нагорная, 29
Всего: упаковка (1)
428,07 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
429,35 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
410,73 грн