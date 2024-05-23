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БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 7101 размер S, №1 - Запорожье (494874) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
372,00
Экономия: -69,00 грн
303,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
310,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
410,04 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
372,00
Экономия: -69,00 грн
303,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
388,00
Экономия: -85,00 грн
303,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (2)
473,81
Экономия: -75,82 грн
397,99 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
405,39
Экономия: -14,39 грн
391,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
Всего: упаковка (1)
388,00
Экономия: -85,00 грн
303,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (1)
489,26
Экономия: -62,86 грн
426,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
463,45
Экономия: -57,29 грн
406,16 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (2)
410,59 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (1)
427,17 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 46
Всего: упаковка (1)
451,05
Экономия: -60,31 грн
390,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
469,66
Экономия: -61,18 грн
408,48 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
474,35
Экономия: -35,33 грн
439,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
Всего: упаковка (1)
416,33
Экономия: -30,80 грн
385,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
471,53
Экономия: -73,54 грн
397,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
481,51
Экономия: -83,52 грн
397,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
486,94
Экономия: -46,09 грн
440,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (1)
476,08
Экономия: -67,68 грн
408,40 грн