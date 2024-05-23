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БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 7101 размер S, №1 - Одесса (494874) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
356,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
457,78
Экономия: -62,69 грн
395,09 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
430,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 1
Всего: упаковка (1)
428,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Л
Всего: упаковка (1)
339,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
484,61
Экономия: -39,79 грн
444,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
430,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
431,33 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (1)
390,00
Экономия: -71,00 грн
319,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
472,48
Экономия: -54,88 грн
417,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
Всего: упаковка (1)
480,64
Экономия: -45,81 грн
434,83 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
Всего: упаковка (2)
356,10 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 52
Всего: упаковка (1)
370,00
Экономия: -51,00 грн
319,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 14-Б
Всего: упаковка (1)
476,19
Экономия: -43,33 грн
432,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (1)
420,80
Экономия: -20,80 грн
400,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
424,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Александрия, ул. Усика Григория, 44
Всего: упаковка (1)
400,65
Экономия: -27,49 грн
373,16 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
471,53
Экономия: -73,54 грн
397,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
Всего: упаковка (1)
416,33
Экономия: -30,80 грн
385,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 51
Всего: упаковка (1)
420,67
Экономия: -23,77 грн
396,90 грн