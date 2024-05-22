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БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 7101 размер S, №1 - Киев (494874) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
439,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
440,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
449,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
Всего: упаковка (1)
430,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
431,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
432,78 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Макеевская, 7
Всего: упаковка (1)
377,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 14-Е
Всего: упаковка (1)
423,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 46
Всего: упаковка (1)
372,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
Всего: упаковка (1)
356,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Симиренко, 2/19
Всего: упаковка (1)
491,56
Экономия: -56,86 грн
434,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
429,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тулузы, 3-Б
Всего: упаковка (1)
432,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Образования, 17
Всего: упаковка (1)
377,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (1)
481,64
Экономия: -56,83 грн
424,81 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 31/1
Всего: упаковка (1)
429,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бобровица, ул. Независимости, 20
Всего: упаковка (1)
431,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Мироновка, ул. Победы, 6
Всего: упаковка (1)
407,68 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
Всего: упаковка (1)
426,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
Всего: упаковка (1)
433,96 грн