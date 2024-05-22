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БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 7101 размер S, №1 - Харьков (494874) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
430,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
409,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
430,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
439,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
431,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
431,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
438,93 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
440,87 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
427,90 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
427,99 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
399,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
427,71 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (1)
436,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Героев Труда, 22-А
Всего: упаковка (1)
433,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
Всего: упаковка (1)
433,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-Б
Всего: упаковка (1)
435,78 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Валки, пл. Центральная, 3
Всего: упаковка (1)
431,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Донец, ул. Спортивная, 28-В
Всего: упаковка (1)
431,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Шевченково, ул. Парковая, 17/9
Всего: упаковка (1)
427,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 18:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
Всего: упаковка (2)
356,10 грн