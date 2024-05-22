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БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 7101 размер S, №1 - Днепр (Днепропетровск) (494874) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
481,51
Экономия: -83,52 грн
397,99 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
474,35
Экономия: -35,33 грн
439,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
486,94
Экономия: -46,09 грн
440,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
469,66
Экономия: -61,18 грн
408,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (1)
476,08
Экономия: -67,68 грн
408,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
474,26
Экономия: -58,57 грн
415,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 46
Всего: упаковка (1)
451,05
Экономия: -60,31 грн
390,74 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Обуховка, ул. Центральная, 71
Всего: упаковка (1)
423,76
Экономия: -55,20 грн
368,56 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
467,08 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (1)
475,72
Экономия: -36,70 грн
439,02 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (1)
414,00
Экономия: -75,00 грн
339,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (2)
435,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: упаковка (1)
475,26
Экономия: -55,92 грн
419,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
410,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
Всего: упаковка (1)
480,10
Экономия: -53,22 грн
426,88 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
Всего: упаковка (1)
388,00
Экономия: -85,00 грн
303,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
405,39
Экономия: -14,39 грн
391,00 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
388,00
Экономия: -85,00 грн
303,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (2)
486,84
Экономия: -88,85 грн
397,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (1)
427,17 грн