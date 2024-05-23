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OKISTAR hyal 7% РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО И ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ раствор стерильный контейнер полимерный 4 мл, №10 - Запорожье (494145) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
360,00
Экономия: -53,00 грн
307,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
370,00
Экономия: -69,00 грн
301,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
360,00
Экономия: -53,00 грн
307,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
360,00
Экономия: -59,00 грн
301,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Всего: упаковка (1)
273,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
273,53 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
273,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
242,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
242,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
273,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
273,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 2-Е
Всего: упаковка (1)
273,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 4-А
Всего: упаковка (1)
273,53 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
360,00
Экономия: -51,00 грн
309,00 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
Всего: упаковка (1)
273,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: раствор стерильный (2)
242,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
Всего: упаковка (1)
273,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
Всего: раствор стерильный (3)
242,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 51
Всего: раствор стерильный (5)
242,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
Всего: раствор стерильный (8)
242,40 грн