OKISTAR hyal 7% РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО И ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ раствор стерильный контейнер полимерный 4 мл, №10 - Одесса (494145) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
Аптека tas
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 11-Г
Аптека enter
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
В других городах:
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Мед-сервис
Подробнее
Всего: раствор стерильный (9)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кривое Озеро, ул. 1-го Мая, 5
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кривое Озеро, ул. Шевченко Тараса, 10
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
Мед-сервис
Подробнее
Всего: раствор стерильный (2)
Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
Мед-сервис
Подробнее
Всего: раствор стерильный (8)
Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
Мед-сервис
Подробнее
Всего: раствор стерильный (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 51
Мед-сервис
Подробнее
Всего: раствор стерильный (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А