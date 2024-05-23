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OKISTAR hyal 7% РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО И ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ раствор стерильный контейнер полимерный 4 мл, №10 - Одесса (494145) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (1)
838,99 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (2)
296,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 11-Г
Всего: упаковка (2)
296,80 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
296,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
296,80 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
Всего: раствор стерильный (9)
242,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
339,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (1)
273,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
Всего: упаковка (1)
273,53 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривое Озеро, ул. 1-го Мая, 5
Всего: упаковка (1)
556,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривое Озеро, ул. Шевченко Тараса, 10
Всего: упаковка (1)
273,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (1)
260,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
Всего: упаковка (1)
273,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
Всего: упаковка (1)
273,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: раствор стерильный (2)
242,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
Всего: упаковка (1)
850,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
Всего: раствор стерильный (8)
242,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 51
Всего: раствор стерильный (5)
242,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
Всего: раствор стерильный (3)
242,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
Всего: упаковка (1)
273,53 грн