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OKISTAR hyal 7% РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО И ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ раствор стерильный контейнер полимерный 4 мл, №10 - Львов (494145) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 8
Всего: упаковка (1)
556,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (1)
850,70 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 18 мин
Тернополь, ул. Лучаковского, 14
Всего: упаковка (1)
850,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 20
Всего: упаковка (1)
909,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 22:00
Збараж, ул. Грушевского Михаила, 4
Всего: раствор стерильный (8)
556,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 14
Всего: упаковка (1)
838,99 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Перечин, пл. Народная, 19
Всего: упаковка (10)
556,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Заря, ул. Сморжевская, 45-А
Всего: раствор стерильный (4)
556,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Станционная, 2/1
Всего: упаковка (1)
556,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Шевченко, 40-Б
Всего: упаковка (1)
556,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 18 мин
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (4)
850,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (2)
838,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 18 мин
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (1)
301,63
Экономия: -18,74 грн
282,89 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: раствор стерильный (4)
556,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 18 мин
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 97
Всего: раствор стерильный (5)
556,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Русская, 248-Б
Всего: упаковка (1)
556,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Русская, 252
Всего: упаковка (1)
556,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 23:00
Каменец-Подольский, ул. Драгоманова, 1
Всего: упаковка (1)
556,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 29
Всего: раствор стерильный (8)
242,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 18 мин
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 181-А
Всего: упаковка (1)
850,70 грн