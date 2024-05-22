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FAMILY PLAST НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ БАКТЕРИЦИДНЫХ SPORT , №15 - Львов (503923) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (16)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (2)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (3)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (22)
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (3)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (2)
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 18
Всего: упаковка (2)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (1)
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (3)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 176
Всего: упаковка (3)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Владимира Великого, 58
Всего: упаковка (2)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (3)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Патона, 37
Всего: упаковка (3)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Хоткевича, 30-А
Всего: упаковка (3)
57,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (3)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: (13)
40,66 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 18 мин
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 8
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 18 мин
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 68
Всего: упаковка (2)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн