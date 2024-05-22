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FAMILY PLAST НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ БАКТЕРИЦИДНЫХ SPORT , №15 - Киев (503923) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (2)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (11)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (3)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (4)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Гончара Олеся / Кониского Александра, 88/2
Всего: упаковка (2)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Саксаганского, 11/106
Всего: упаковка (3)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 21
Всего: упаковка (5)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 107
Всего: упаковка (2)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
Всего: упаковка (6)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 66
Всего: упаковка (3)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Жилянская, 107
Всего: упаковка (2)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (3)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Златоустовская, 48/5
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (2)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Еленовская, 34
Всего: упаковка (2)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн