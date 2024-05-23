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FAMILY PLAST НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ БАКТЕРИЦИДНЫХ FOOT CARE , №15 - Одесса (503922) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (5)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (3)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (4)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (3)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (4)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (6)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (3)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (2)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
40,66 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Всего: упаковка (5)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 17
Всего: упаковка (4)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (3)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Судостроительная, 11
Всего: упаковка (5)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 63
Всего: упаковка (4)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (2)
57,00 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (1)
40,66 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 18
Всего: упаковка (2)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
Всего: упаковка (1)
44,73 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Первомайская, 73
Всего: упаковка (2)
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Корабелов, 14
Всего: упаковка (2)
63,00
Экономия: -6,00 грн
57,00 грн