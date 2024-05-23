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NASISOFT РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО И ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ раствор стерильный контейнер полимерный 4 мл, №10 - Запорожье (501856) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
468,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: раствор стерильный (5)
514,01
Экономия: -104,43 грн
409,58 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
412,54
Экономия: -15,03 грн
397,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
552,99
Экономия: -69,62 грн
483,37 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
470,00
Экономия: -75,00 грн
395,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
422,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
468,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (9)
508,99
Экономия: -25,62 грн
483,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
468,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
425,03 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
468,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: раствор стерильный (8)
427,41
Экономия: -33,58 грн
393,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
468,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
468,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
518,81
Экономия: -109,60 грн
409,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
458,63
Экономия: -38,18 грн
420,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
527,15
Экономия: -117,94 грн
409,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
474,15
Экономия: -52,29 грн
421,86 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
468,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-27 - 12:00
468,20 грн