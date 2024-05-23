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NASISOFT РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО И ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ раствор стерильный контейнер полимерный 4 мл, №10 - Одесса (501856) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
425,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (3)
548,50
Экономия: -108,40 грн
440,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
482,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
444,62
Экономия: -21,62 грн
423,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
488,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
516,82
Экономия: -36,45 грн
480,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: контейнер полимерный (9)
366,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
457,54
Экономия: -21,54 грн
436,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: раствор стерильный (8)
607,99
Экономия: -124,62 грн
483,37 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: контейнер полимерный (4)
389,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
425,10 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
468,20 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
471,17
Экономия: -90,43 грн
380,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
484,89
Экономия: -64,44 грн
420,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
558,99
Экономия: -75,62 грн
483,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
495,11
Экономия: -30,61 грн
464,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2), контейнер полимерный (9)
466,88
Экономия: -42,79 грн
424,09 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
400,97 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
425,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
468,20 грн