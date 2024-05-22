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NASISOFT РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО И ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ раствор стерильный контейнер полимерный 4 мл, №10 - Львов (501856) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
400,97 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
538,99
Экономия: -55,62 грн
483,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: контейнер полимерный (8)
355,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
595,99
Экономия: -112,62 грн
483,37 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: раствор стерильный (9)
571,99
Экономия: -88,62 грн
483,37 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
600,70
Экономия: -160,60 грн
440,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), контейнер полимерный (2)
466,77
Экономия: -13,77 грн
453,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
527,99
Экономия: -44,62 грн
483,37 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: раствор стерильный (7)
615,99
Экономия: -132,62 грн
483,37 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: раствор стерильный (8)
571,99
Экономия: -88,62 грн
483,37 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
639,99
Экономия: -156,62 грн
483,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
400,97 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: раствор стерильный (9)
525,99
Экономия: -42,62 грн
483,37 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: раствор стерильный (4)
569,99
Экономия: -86,62 грн
483,37 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: раствор стерильный (6)
597,99
Экономия: -114,62 грн
483,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: раствор стерильный (9)
475,70
Экономия: -52,50 грн
423,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (3)
623,99
Экономия: -140,62 грн
483,37 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: раствор стерильный (5)
436,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
613,99
Экономия: -130,62 грн
483,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: раствор стерильный (2)
462,81
Экономия: -26,81 грн
436,00 грн