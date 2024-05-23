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FAMILY PLAST НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ БАКТЕРИЦИДНЫХ КЛАССИЧЕСКИЙ 25х72 мм тканевой,38х38 мм тканевой 72х35 мм тканевой, №15 - Одесса (414827) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (2)
38,15 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (2)
31,79 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (1)
31,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
31,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 18
Всего: упаковка (2)
34,97 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
34,97 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (1)
31,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (2)
38,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (2)
33,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (2)
34,97 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
Всего: упаковка (1)
34,97 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
Всего: упаковка (2)
31,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
Всего: упаковка (2)
31,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
31,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (1)
33,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 158-А
Всего: упаковка (2)
31,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
Всего: упаковка (2)
31,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (1)
34,97 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
Всего: упаковка (1)
31,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
Всего: упаковка (1)
31,79 грн