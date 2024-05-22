FAMILY PLAST НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ БАКТЕРИЦИДНЫХ КЛАССИЧЕСКИЙ 25х72 мм тканевой,38х38 мм тканевой 72х35 мм тканевой, №15 - Харьков (414827) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 17
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Городская семейная аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
В других городах:
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Эконом аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Городская семейная аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Мед-сервис
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Красноград, пл. Базарная, -
Мед-сервис
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Красноград, ул. Полтавская, 91
Мед-сервис
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Ахтырка, ул. Шевченко, 3
Экономная аптека
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Машевка, ул. Независимости, 123
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
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Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 104
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11