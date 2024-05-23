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FAMILY PLAST НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ БАКТЕРИЦИДНЫХ ДЕТСКИЙ набор, №20 - Запорожье (499723) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
52,58
Экономия: -5,76 грн
46,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
53,66
Экономия: -4,90 грн
48,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (4)
55,48
Экономия: -8,46 грн
47,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Васильковская, 55
Всего: упаковка (2)
75,10
Экономия: -22,75 грн
52,35 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, просп. Независимости, 79
Всего: упаковка (2)
45,20 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 274/1
Всего: упаковка (1)
49,10 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
Всего: упаковка (3)
43,10 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 08:00
Березань, ул. Шевченкив шлях, 118
Всего: упаковка (3)
45,90 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: упаковка (1)
49,10 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 4
Всего: упаковка (8)
28,20 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
44,50 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 26-Д
Всего: упаковка (1)
60,10 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Левицкого Ореста, 19-А
Всего: упаковка (1)
49,60 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Лесной, 6
Всего: упаковка (2)
49,60 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (2)
46,70 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, ул. Покровская, 2/2
Всего: упаковка (7)
43,30 грн
Киевская аптекарская мануфактура
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Белорусская, 17
Всего: упаковка (2)
25,40 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Вишневое, ул. Европейская, 35
Всего: упаковка (3)
56,00 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Козелец, ул. Франко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
32,60 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (1)
47,20 грн