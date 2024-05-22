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FAMILY PLAST НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ БАКТЕРИЦИДНЫХ ДЕТСКИЙ набор, №20 - Львов (499723) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Васильковская, 55
Всего: упаковка (2)
75,10
Экономия: -22,75 грн
52,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (4)
55,48
Экономия: -8,46 грн
47,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
53,66
Экономия: -4,90 грн
48,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
52,58
Экономия: -5,76 грн
46,82 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Бородянка, ул. Центральная, 337
Всего: упаковка (2)
46,70 грн
Витамин
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Открыто Закроется через 19 мин
Киев, ул. Украинского Возрождения, 3-Г
Всего: упаковка (1)
48,90 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется через 19 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
Всего: упаковка (1)
49,90 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Вишневое, ул. Европейская, 35
Всего: упаковка (3)
56,00 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется через 19 мин
Гатное, ул. Покровская, 2/2
Всего: упаковка (7)
43,30 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Тираспольская, 58
Всего: упаковка (1)
47,90 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Семьи Кристеров, 20
Всего: упаковка (7)
48,10 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (1)
47,20 грн
Киевская аптекарская мануфактура
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Белорусская, 17
Всего: упаковка (2)
25,40 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мокрая, 20-А
Всего: упаковка (1)
60,10 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 1-А
Всего: упаковка (1)
56,40 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
49,10 грн
Аптека для экономных
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Открыто Круглосуточно
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 8
Всего: упаковка (13)
31,60 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется через 19 мин
Киев, просп. Тычины Павла, 26-Д
Всего: упаковка (1)
60,10 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (2)
46,70 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
44,50 грн