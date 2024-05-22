К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д Всего: упаковка (4) 55,48 Экономия: -8,46 грн 47,02 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 19:30 График работы Днепр, ул. Пастера, 2 Всего: упаковка (1) 53,66 Экономия: -4,90 грн 48,76 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, ул. Независимости, 27 Всего: упаковка (2) 52,58 Экономия: -5,76 грн 46,82 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Васильковская, 55 Всего: упаковка (2) 75,10 Экономия: -22,75 грн 52,35 грн Забронировать

Гала аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 274/1 Всего: упаковка (1) 49,10 грн

Витамин Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47 Всего: упаковка (3) 43,10 грн

Витамин Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Березань, ул. Шевченкив шлях, 118 Всего: упаковка (3) 45,90 грн

Витамин Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Козелец, ул. Франко Ивана, 1 Всего: упаковка (1) 32,60 грн

Гала аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Чернигов, ул. Всехсвятская, 2 Всего: упаковка (2) 60,10 грн

Гала аптека Подробнее Открыто Закроется в 16:00 График работы Чернигов, ул. Стрелецкая, 106 Всего: упаковка (1) 52,60 грн

Гала аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 4 Всего: упаковка (8) 51,80 грн

Витамин Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, просп. Бажана Николая, 3-В Всего: упаковка (1) 49,10 грн

Альго-фарм Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Княжий Затон, 4 Всего: упаковка (1) 44,50 грн

Витамин Подробнее Открыто Закроется через 09 мин График работы Киев, ул. Левицкого Ореста, 19-А Всего: упаковка (1) 49,60 грн

Витамин Подробнее Открыто Закроется через 09 мин График работы Киев, просп. Лесной, 6 Всего: упаковка (2) 49,60 грн

Будем здоровы вместе Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Тычины Павла, 26-Д Всего: упаковка (1) 60,10 грн

Витамин Подробнее Открыто Закроется через 09 мин График работы Киев, просп. Красной Калины, 47 Всего: упаковка (2) 46,70 грн

Гала аптека Подробнее Открыто Закроется в 15:00 График работы Киев, ул. Мокрая, 20-А Всего: упаковка (1) 60,10 грн

Киевская аптекарская мануфактура Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Киев, ул. Белорусская, 17 Всего: упаковка (2) 25,40 грн

Аптека для экономных Подробнее Открыто Круглосуточно Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 8 Всего: упаковка (13) 31,60 грн