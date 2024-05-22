Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия для диагностики in vitro (Диагностические средства и реагенты)Тесты на беременность и овуляциюТесты на беременностьтест-полоски на беременностьULTRA ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ TETA®Цены в аптеках

ULTRA ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ TETA® тм Tabula Vita, №1 - Львов (921714) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Бородино, ул. Лесная, 9-А
Всего: упаковка (3)
89,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (4)
89,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
Всего: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Иличанка, ул. Школьная, 43
Всего: упаковка (3)
89,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 1
Всего: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (4)
89,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Одесса, просп. Добровольского, 98
Всего: упаковка (4)
89,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
Всего: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (3)
89,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
Всего: упаковка (12)
89,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (3)
89,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
Всего: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 133
Всего: упаковка (3)
89,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (4)
89,00 грн