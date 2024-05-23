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ULTRA ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ TETA® , №1 - Запорожье (626212) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А
Всего: упаковка (3)
56,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (2)
59,44 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (1)
59,57 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
Всего: упаковка (11)
59,70 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (5)
59,41 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (4)
59,52 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (5)
59,34 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Благовестная, 182
Всего: упаковка (3)
59,60
Экономия: -0,40 грн
59,20 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Победы, 16
Всего: упаковка (1)
59,67 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (2)
59,62 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
59,45
Экономия: -0,41 грн
59,04 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
59,24 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (2)
59,65
Экономия: -1,10 грн
58,55 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (2)
58,93 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
59,53 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (2)
59,58
Экономия: -0,93 грн
58,65 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (4)
59,49
Экономия: -0,73 грн
58,76 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (3)
59,33
Экономия: -0,60 грн
58,73 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (5)
59,50
Экономия: -0,95 грн
58,55 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (2)
59,13
Экономия: -0,31 грн
58,82 грн