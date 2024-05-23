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ULTRA ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ TETA® , №1 - Одесса (626212) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Любимая аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Одесса, ул. Базарная, 19
Всего: упаковка (3)
59,60 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
59,36
Экономия: -0,65 грн
58,71 грн
Семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (4)
59,47 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (3)
59,40 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
Всего: упаковка (8)
59,53 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
Всего: упаковка (2)
59,45 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Немиров, ул. Шевченко Тараса, 26
Всего: упаковка (4)
59,11
Экономия: -0,14 грн
58,97 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (2)
59,63
Экономия: -0,10 грн
59,53 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (5)
59,41 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Грушевского, 1-А
Всего: упаковка (2)
58,88 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
Всего: упаковка (1)
59,45
Экономия: -0,78 грн
58,67 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Диброва, 15
Всего: упаковка (13)
59,54
Экономия: -0,76 грн
58,78 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Победы, 16
Всего: упаковка (1)
59,42 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87
Всего: упаковка (3)
59,49 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (4)
59,70 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
Всего: упаковка (5)
59,30
Экономия: -0,37 грн
58,93 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (2)
59,73 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
Всего: упаковка (7)
59,06
Экономия: -0,50 грн
58,56 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
Всего: упаковка (11)
59,66
Экономия: -0,07 грн
59,59 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (1)
59,72
Экономия: -0,27 грн
59,45 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Благовестная, 182
Всего: упаковка (3)
59,72 грн