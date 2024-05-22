ULTRA ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ TETA® , №1 - Киев (626212) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 13 аптеках
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Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
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Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
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Киев, ул. Малышко Андрея, 3
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Киев, просп. Красной Калины, 5
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Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
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Киев, просп. Оболонский, 21
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Киев, ул. Закревского Николая, 21
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Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
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Киев, просп. Берестейский, 100-А
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Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Йод
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Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
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Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
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Киев, ул. Львовская, 22
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Бровары, ул. Киевская, 243
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Гора, ул. Центральная, 20-А
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Фастов, ул. Соборная, 18
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Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
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Сквира, ул. Киевская, 12
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Сквира, ул. Соборная, 19
Здорова родина
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Черняхов, ул. Юлиана Мовчана, 16