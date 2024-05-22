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ULTRA ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ TETA® , №1 - Киев (626212) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (3)
59,63 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (4)
59,67 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3
Всего: упаковка (2)
59,07
Экономия: -0,34 грн
58,73 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (4)
59,05 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (2)
59,04
Экономия: -0,49 грн
58,55 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (3)
59,61 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (6)
59,45 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (2)
59,46
Экономия: -0,63 грн
58,83 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (2)
59,21 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (5)
59,17
Экономия: -0,11 грн
59,06 грн
Йод
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Открыто Закроется в 20:50
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (3)
59,58
Экономия: -0,15 грн
59,43 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (4)
59,42 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Львовская, 22
Всего: упаковка (4)
59,12
Экономия: -0,20 грн
58,92 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
59,41
Экономия: -0,06 грн
59,35 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (2)
59,55
Экономия: -0,66 грн
58,89 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (2)
58,58
Экономия: -0,06 грн
58,52 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (9)
59,02 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Сквира, ул. Киевская, 12
Всего: упаковка (3)
59,39
Экономия: -0,51 грн
58,88 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (1)
59,30
Экономия: -0,70 грн
58,60 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черняхов, ул. Юлиана Мовчана, 16
Всего: упаковка (2)
58,80
Экономия: -0,24 грн
58,56 грн