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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "ЮРИЯ-ФАРМ" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Одесса (488382) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
21,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (42)
25,12
Экономия: -1,96 грн
23,16 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 114/5
Всего: упаковка (2)
22,61 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
Всего: упаковка (5)
25,21
Экономия: -2,15 грн
23,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Карпенко Генерала, 20/1
Всего: упаковка (7)
28,04
Экономия: -4,92 грн
23,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (19)
25,30
Экономия: -2,16 грн
23,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
Всего: упаковка (13)
16,96
Экономия: -2,58 грн
14,38 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Наваринская, 31
Всего: упаковка (3)
27,51
Экономия: -4,39 грн
23,12 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
Всего: упаковка (3)
25,43
Экономия: -2,29 грн
23,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
Всего: упаковка (10)
25,35
Экономия: -2,24 грн
23,11 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
Всего: упаковка (7)
23,32
Экономия: -1,10 грн
22,22 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 1/9
Всего: упаковка (2)
26,02
Экономия: -2,99 грн
23,03 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (29)
26,00
Экономия: -9,00 грн
17,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
Всего: упаковка (1)
22,61 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Киевская, 15
Всего: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Дворцовая, 2
Всего: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Гнивань, ул. Лесная, 4
Всего: упаковка (11)
21,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (3)
21,53 грн